Минстрой придумал еще один квазиналоговый сбор

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера.

Министерство разработало законопроект, которым предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Появление нового сбора авторы проекта обосновывают недостаточностью бюджетных средств на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, право на получение которой имеют около 191 тыс. семей. Решить данную проблему в целом при сохранении существующего объема финансирования возможно будет только за 78 лет, указано в описании проблемы.

Длительное ожидание получения гражданами жилищной субсидии приводит к росту социальной напряженности среди населения, при этом большинство граждан, состоящих на учете, составляют наиболее большинство из которых (79%) относятся к наименее социально защищенным слоям населения (инвалиды I и II групп, а также пенсионеры).

Введение нового сбора позволит в течении 7-8 лет после принятия закона решить проблему переселения, считает Минстрой.