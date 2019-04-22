Магазины принимают наличных больше, чем платежей по картам

В 1 квартале 2019 зафиксировано увеличение доли наличных платежей в магазинах после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.

Доля платежей по картам начала снижаться в феврале и к марту уже упала на 4 п.п., до 36%, передает РБК.

Увеличение оплаты наличными исследователи наблюдали в первую очередь в магазинах одежды (+4%), гостиницах (+4%), а также в клубах и секциях (+1%).

Эксперты называют несколько причин ухода с безнала на нал: