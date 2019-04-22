Магазины принимают наличных больше, чем платежей по картам

В 1 квартале 2019 зафиксировано увеличение доли наличных платежей в магазинах после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Доля платежей по картам начала снижаться в феврале и к марту уже упала на 4 п.п., до 36%, передает РБК.
Увеличение оплаты наличными исследователи наблюдали в первую очередь в магазинах одежды (+4%), гостиницах (+4%), а также в клубах и секциях (+1%).
Эксперты называют несколько причин ухода с безнала на нал:
- магазинам, особенно небольшим, стало накладно платить налоги из-за увеличившегося НДС, который с начала года вырос с 18% до 20%;
- высокие банковские комиссий за эквайринг;
- торговые предприятия принимают только наличные платежи, чтобы сформировать фонд для серых зарплат.
- регуляторы и правоохранительные орган борются с компаниями, которые занимаются продажей наличных. В этой связи торгово-сервисные предприятия, которые раньше могли обратиться в подобные компании за покупкой наличных, вынуждены искать другие каналы привлечения наличных денег.