Как облагаются выплаты на лечение ребенка сотрудника

Минфин в письме № 03-15-05/22335 от 01.04.2019 рассмотрел вопрос обложения НДФЛ и страховыми взносами выплаты организацией работнику в виде компенсации его расходов по оплате медицинских услуг, оказанных ребенку работника.

В соответствии с пунктом 10 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ, в частности, суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций.

Таким образом, при соблюдении условий, установленных пунктом 10 статьи 217 НК, соответствующие доходы налогоплательщика не подлежат обложению НДФЛ.

Что касается страховых взносов, то выплата организацией компенсации работнику его расходов по оплате медицинских услуг, оказанных ребенку работника, не поименована в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами согласно ст. 422 НК. Поэтому данная выплата облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке.