За плохое оказание госуслуг чиновников будут увольнять

Руководителей территориальных органов власти и региональных ПФР, ФСС и ФОМС, а также глав МФЦ будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению госуслуг.

Как следует из приказа Минэкономразвития, граждане получат возможность оценивать уровень предоставленного сервиса по пятибалльной шкале. Если по итогам года выяснится, что качеством госуслуг довольны меньше 85–90% получателей, чиновникам будет грозить дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение, пишут «Известия».

Речь идет обо всех видах госуслуг, которые предоставляют органы власти, внебюджетные фонды и МФЦ, — в том числе об оформлении различного рода справок, выписок и прочих документов.