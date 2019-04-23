Правительство предложило запретить азартные игры под видом лотерей

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о запрете проведения азартных игр под видом лотерей, сообщается на сайте Кабмина.

Авторы проекта предлагают исключить нормы, допускающие проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов. Кроме того, планируется ввести запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств, установить предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.

Федеральным законом «О лотереях» установлена обязанность оператора лотереи ежеквартально проводить целевые отчисления от лотереи. В целях устранения правовой неопределённости, вытекающей из этой нормы, законопроектом предлагается перечислять эти средства в федеральный бюджет.

При этом размер отчислений должен составлять 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от её проведения за отчётный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчётный квартал.

Уточняются понятия «лотерейная квитанция», «лотерейный терминал». В настоящее время лотерейные терминалы применяются только для распространения лотерейных квитанций. Вместе с тем использование лотерейных квитанций при проведении тиражных лотерей невелико и продолжает сокращаться, а договоры на участие в лотереях оформляются выдачей лотерейных билетов и электронных лотерейных билетов. В связи с этим законопроектом предлагается упразднить реестр лотерейных терминалов как неактуальный.

В кабмине полагают, что принятие законопроекта позволит противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей.