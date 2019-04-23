Клерк.Ру

Число плательщиков «налога на Google» выросло в шесть раз

Иностранным компаниям, оказывающим электронные услуги российским организациям, в 2019 году пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу, чтобы уплачивать НДС. Ранее за них платил заказчик, являясь налоговым агентом.

С 2019 г. механизм выплаты «налога на Google» изменился, пишут «Ведомости». И этот механизм вызывает много вопросов.

Закон создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России, жаловался в письме в Минфин и ФНС гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, предлагая вернуться к прежнему порядку — когда НДС исчисляли российские заказчики.

Тем не менее с начала года на учет в ФНС встало 1200 компаний, продающих услуги российскому бизнесу, сообщила ФНС, а в ближайшее время встанет еще 100. Всего на налоговом учете стоит 1400 иностранцев — поставщиков электронных услуг. Первые 200 из них начали платить «налог на Google» еще в 2017 г. за продажу в интернете игр, музыки, книг и т. д. людям. В первый год ФНС удалось собрать 9,4 млрд руб. НДС, а в 2018 г. — уже 12 млрд.

К электронным услугам относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации. Но определение размытое, рассказывал топ-менеджер крупной компании, и под действие закона попали многие документы, например лицензии и технические договоры. Из-за неопределенности крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранцам, причем не только по электронным услугам, говорят два сотрудника международных компаний.

В начале апреля ФНС подготовила проект письма, в котором признает налог, уплаченный по прежнему порядку, но пока письмо не опубликовано.

Посетить семинар по теме «НДС по электронным услугам иностранных организаций»

Все семинары по теме НДС по электронным услугам иностранных организаций