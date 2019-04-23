Число плательщиков «налога на Google» выросло в шесть раз

Иностранным компаниям, оказывающим электронные услуги российским организациям, в 2019 году пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу, чтобы уплачивать НДС. Ранее за них платил заказчик, являясь налоговым агентом.

С 2019 г. механизм выплаты «налога на Google» изменился, пишут «Ведомости». И этот механизм вызывает много вопросов.

Закон создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России, жаловался в письме в Минфин и ФНС гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, предлагая вернуться к прежнему порядку — когда НДС исчисляли российские заказчики.

Тем не менее с начала года на учет в ФНС встало 1200 компаний, продающих услуги российскому бизнесу, сообщила ФНС, а в ближайшее время встанет еще 100. Всего на налоговом учете стоит 1400 иностранцев — поставщиков электронных услуг. Первые 200 из них начали платить «налог на Google» еще в 2017 г. за продажу в интернете игр, музыки, книг и т. д. людям. В первый год ФНС удалось собрать 9,4 млрд руб. НДС, а в 2018 г. — уже 12 млрд.

К электронным услугам относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации. Но определение размытое, рассказывал топ-менеджер крупной компании, и под действие закона попали многие документы, например лицензии и технические договоры. Из-за неопределенности крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранцам, причем не только по электронным услугам, говорят два сотрудника международных компаний.

В начале апреля ФНС подготовила проект письма, в котором признает налог, уплаченный по прежнему порядку, но пока письмо не опубликовано.