Новый закон может лишить потребителей любимого пива

Производители российского пива и пивных напитков вскоре могут перейти на изготовление напитков исключительно по ГОСТам. Такое требование содержится в законопроекте депутата «Единой России» Ильдара Гильмутдинова. Документ направлен в правительство для получения заключения.

Речь идет о поправках в несколько законов, в том числе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ), а также Налоговый кодекс, КоАП и УК РФ, пишут «Известия».

В законопроекте предлагается с 1 января 2020 года создать в России реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Он станет аналогом лицензирования в отрасли. При этом компании, производящие продукцию, не соответствующую «государственным, национальным или международным стандартам», будут исключены из реестра.

Создание реестра позволит усилить госконтроль в отрасли, сказано в пояснительной записке к законопроекту депутата. Дополнительный контроль необходим, так как в отрасли систематически выявляются нарушения со стороны недобросовестных пивоваров, считает автор документа.

Помимо создания реестра в законопроекте предлагается изменить порог производственной мощности компаний (с 300 тыс. до 50 тыс. декалитров в год), при которой заводы должны оснастить производство счетчиками — они будут передавать данные в систему ЕГАИС. Продажи пива в рознице также будут учитываться в государственной системе контроля. Раньше этот рынок в отличие от крепкого алкоголя был избавлен от такого контроля.

Производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи без включения в реестр изготовителей грозит должностным лицам штрафом до 1 млн рублей или дисквалификацией на срок до трех лет. Для юридических лиц —— штраф до одной пятой совокупного размера выручки, которая получена от реализации всех товаров за предыдущий календарный год. За нелегальные производство и оборот продукции в крупном размере наступит уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

Эксперты считают, что требование изготавливать пиво только по ГОСТам избыточны. Потребители могут остаться без привычных напитков, ведь крафтовое пиво или пиво со вкусовыми добавками (вишневое, цитрусовое), ГОСТом не предусмотрены.

Также потребители лишатся иностранных и части российских торговых марок —— законопроект в нынешней редакции поставит крест на небольших производителях пива, отмечают в «ОПОРЕ РОССИИ».