Россияне избавляются от дач, не желая платить налог на имущество

Предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

Спрос (под ним понимается переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение» в объявлении) вырос лишь на 0,7%, информирует РБК.

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать.

Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа, считают эксперты. Многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость. А многие просто не хотят платить налог на имущество, который значительно вырос в последнее время.