Росстат пересчитал доходы населения по новой методике

Росстат пересмотрел ряд динамики денежных доходов населения в 2013–2018 годах после масштабного обновления методики их расчета.

По новой методологии оказалось, что реальные располагаемые доходы россиян за этот период снизились не так значительно, как сообщалось ранее, передает РБК. По сравнению с 2013 годом этот показатель упал на 8,3%, а не на 10,9%, как следовало из прежней методологии.

Год Доходы населения по старой методике, трлн. руб. Доходы населения по новой методике, трлн. руб. 2016 54 54,33 2017 55,23 55,94 2018 57,46 58,16

Напомним, по новой методике оценки доходов и расходов населения вместо официальных зарплат в расчет берется вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. А вот, например, доходы от продажи иностранной валюты вообще были исключены. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26 до 11,5%.



Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».