Чиновники еще не решили, убирать ли работу за компьютером из опасных условий труда

Руководитель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим,выступая на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи, предложил проанализировать сверхурочную нагрузку работников российских предприятий в рамках нацпроекта «Демография».

Глава ФСС предположил, что сверхурочную нагрузку можно было оценить в первую очередь у работников школ и летчиков.

«Если в Трудовом кодексе написано, что рабочий день с 9 до 6, то все, что касается после шести, должно оплачиваться по-другому», — цитирует Кигима ТАСС.

По словам Кигима, также в перспективе можно было бы пересмотреть перечень опасных производственных факторов и работ, поскольку некоторые могли устареть.

Отвечая на вопрос, не стоит ли из перечня убрать уже привычную для всех работу за компьютером, Кигим заявил, что он с этим несогласен. По его словам, сегодня мы до сих пор не понимаем до конца, как компьютер влияет на головной мозг и сетчатку глаза.

В свою очередь, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов отметил, что вопрос, стоит ли относить работу за компьютером к опасным условиям труда, не решен.