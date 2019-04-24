За рекламный алкоголь надо платить акциз

Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом другому лицу на возмездной или безвозмездной основе, а также использование их при натуральной оплате признаются реализацией подакцизных товаров.

При передаче производителем алкогольной продукции в лабораторию для исследования этой продукции право собственности не переходит, а также данная алкогольная продукция не используются для собственных нужд производителя.



Учитывая изложенное, объемы такой алкогольной продукции, передаваемой производителем в лабораторию для исследования продукции в пределах норм, установленных нормативно-технической документацией, налогообложению акцизами не подлежат.

При этом, при проведении рекламы производитель алкогольной продукции фактически осуществляет передачу прав собственности на подакцизный товар неопределенному кругу лиц, участвующих в рекламе продукции.



Таким образом, передача производителем алкогольной продукции, осуществляющим проведение рекламы, является реализацией и, соответственно, признается объектом налогообложения акцизом.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/7052@ от 15.04.2019.