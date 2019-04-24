За что арестовали владельца и руководство банка «Югра»

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).

22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова. В том, за что их арестовали, разбиралась газета «Ведомости».

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, но «Ведомостям» не удалось выяснить его содержание. Однако понятно, что делу был дан ход «на самом верху».

В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам», указано в присьме агентства в ФСБ. С 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб., говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга — 7,58 млрд руб. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга.

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» — сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 г. лицензия переоформлена на ООО «Мултановский»).

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество, принадлежащее АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту».

Эти компании аффилированы с бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита.

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту «Востоку» также были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд руб., но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке — 60 млн руб., пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности.

Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у «Югры», банку причинен ущерб на 5,8 млрд руб. — это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд руб., резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры.

«Востоком» с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром «Каюм нефти», пишет АСВ.

«Это не единственный эпизод, остальные — в работе», — ответил «Ведомостям» представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации.

Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн. Эксперты говорят, что это экстраординарный случай. Обычно у «проблемных» банков с отозванной лицензией необслуживаемые долги составляют 30-60%. Это долги технических компаний, куда собственники выводили имущество.