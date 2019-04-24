Проблемы с приемом отчетов в ИФНС продолжаются

В начале года бухгалтеры столкнулись с глобальным сбоем в ФНС, из-за которого отчеты по ТКС «зависли» и не принимались.

Прошло уже немало времени, а проблемы все те же.

Вот такие сообщения получают бухгалтеры от операторов электронной сдачи отчетности:

Уважаемые абоненты!

После обновления программных комплексов налоговых органов 11.04.2019 г. наблюдается задержка в обработке

отчетов (сведений). В этой связи рекомендуем отправлять отчётность заблаговременно!

При отправке в последние дни сдачи (25, 29 и 30 апреля) многократно увеличивается риск применения

к налогоплательщику штрафных санкций со стороны налоговых органов.

Коллеги в обсуждении в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке негодуют и прогнозируют, что подобные проблемы продлятся весь этот год.