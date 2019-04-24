Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса

К тому, что ИФНС списывает со счета долги по налогам (даже если никаких долгов фирма не имеет) бухгалтеры уже привыкли.

Однако в последнее время появилась «новая мода» - теперь списание денег занимаются приставы. Причем зачастую сначала деньги списывают налоговики, а потом эта же сумма повторно уходит со счета по постановления пристава.

Этот вопрос, в частности, обсуждается в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. https://www.facebook.com/groups/klerk/permalink/634096240351324/

А что, нынче ФНС уже не справляется с нажиманием кнопки на снятие денег со счётов? Сидим спокойно, никого не трогаем... Взносы и налоги уплачены в полном размере, никаких решений, ни требований, деньги на счете есть... и тут к вечеру смс: с Вашего счета взыскана задолженность по налогам и сборам и подпись: судебный пристав такой-то.... Все в шоке, занавес.... - пишет Галина

Коллеги отмечают еще один неприятный для налогоплательщиков нюанс, который связан со сбоем в ФНС. Зачастую списанные со счета средства налоговики относят в разряд невыясненных платежей. Таким образом, сама задолженность остается непогашенной и средства можно списывать снова и снова…