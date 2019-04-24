Небоскреб в «Москва-Сити» перейдет государству

Госкомпания «Дом.РФ» передаст государству башню в «Москва-Сити», в которую в этом году переехали Минкомсвязи, Минпромторг, Минэкономразвития и ряд подведомственных ему служб.

Госкорпорация приобрела башню за 24,1 млрд рублей, организация переезда обошлась в 8 млрд, пишут «Известия». Возвращать потраченные деньги «Дом.РФ» будет за счет сдачи башни в аренду чиновникам, а также вовлечения в оборот прежних зданий ведомств.

Сейчас Минпромторг, Минкомсвязи и Минэкономразвития с рядом подведомственных ему агентств и служб арендуют у «Дом.РФ» помещения в башне IQ-квартала «Москва-Сити» за 3,7 млрд рублей в год.

После переезда Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи свободными останутся пять зданий в центре Москвы общей площадью 222,9 тыс. кв. м. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее говорил, что эти помещения должны быть использованы для создания новых городских культурных, образовательных и офисных пространств.