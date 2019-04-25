На каких работах сотрудники чаще всего получают травмы и почему

За последние 12 лет наряду с сокращением более чем в 2 раза количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями — с 13,7 тыс. в 2007 году до чуть менее 6 тыс. в 2018 году — в 3 раза снизилось количество погибших на производстве (в 2018 году — 1 618 человек).

При этом более 71 %, то есть более 2/3 погибших в результате несчастных случаев на производстве, работали в наиболее травмоопасных видах экономической деятельности — это строительство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское, лесное хозяйство и рыболовство, а также транспорт.

Такие данные привел замглавы Минтруда Григорий Лекарев, выступая на конференции в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Он добавил, что в основе причин — как правило, «человеческий фактор», когда действия самого работника приводят к негативным событиям, а также к таким событиям приводит несоблюдение работодателем требований к организации безопасности проведения работ.

«За последние несколько лет сложилось и сохраняется устойчивое распределение основных причин несчастных случаев на производстве, наиболее распространенной из которых является неудовлетворительная организация работ. При этом в основе 67,7 % причин несчастных случаев на производстве лежит „человеческий фактор“, и он обусловлен, с нашей точки зрения, низкой культурой безопасного труда, несоблюдением и игнорированием самых элементарных норм и правил», — пояснил Григорий Лекарев.

Напомним, разработаны поправки в ТК, которые направлены на совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.