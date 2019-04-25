Профилактику травматизма и запрет на опасный труд пропишут в ТК

В ТК внесут поправки, которые направлены на совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Соответствующий законопроект Минтруда внесен на рассмотрение в Правительство.

Изменения в Трудовой кодекс предусматривают:

законодательное введение принципа профилактики как основного принципа обеспечения безопасности работников на производстве;

как основного принципа обеспечения безопасности работников на производстве; установление порядка заблаговременного и систематического выявления опасностей (угроз) жизни и здоровью работников на производстве и реализации мероприятий по их устранению посредством структурирования основных процедур управления охраной труда у работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых отношений, а также порядка деятельности созданных у работодателя службы охраны труда и комитета (комиссии) по охране труда при осуществлении управления охраной труда;

(угроз) жизни и здоровью работников на производстве и реализации мероприятий по их устранению посредством управления охраной труда у работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых отношений, а также порядка деятельности созданных у работодателя службы охраны труда и комитета (комиссии) по охране труда при осуществлении управления охраной труда; переход от «списочного подхода» в предоставлении средств индивидуальной защиты, т.е. в зависимости от наименования профессии или должности работника, к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости от фактически выявленных на рабочем месте вредных производственных факторов, опасностей (угроз) жизни и здоровью работников и уровня их воздействия;

в зависимости от фактически выявленных на рабочем месте вредных производственных факторов, опасностей (угроз) жизни и здоровью работников и уровня их воздействия; установление порядка учета микротравм работников и устранения их причин, пока не наступили более серьезные последствия (тяжелая травма или гибель работника);

работников и устранения их причин, пока не наступили более серьезные последствия (тяжелая травма или гибель работника); совершенствование системы госнадзора (контроля) за соблюдением требований трудового законодательства путем введения работодателем внутреннего самоконтроля выполнения требований трудового законодательства;

выполнения требований трудового законодательства; повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, посредством установления безусловного запрета на работу в опасных условиях труда.

«Устанавливается запрет на труд в опасных условиях, если только он не связан с защитой жизни и здоровья других людей. Мы понимаем, что есть такие виды работ, которые связаны с определенным риском, например, спасатели. Но мы настаиваем на том, что не может быть обычная работа быть опасной. Если опасные условия были зафиксированы, по результатам специальной оценки условий труда установлен такой класс, необходимо приостановить работы и довести уровень до приемлемого. А опасные условия мы считаем неприемлемым, неоправданным риском», – прокомментировал замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Замминистра выразил мнение, что законопроект позволит обеспечит снижение административной нагрузки и создаст большую гибкость для работодателя в построении современной системы управления охраной труда, основанной на систематическом анализе, оценке и снижении существующих профессиональных рисков.