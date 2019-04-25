Работодателей будут приобщать к концепции Vision Zero

В России будет внедрена система предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, чтобы заблаговременно выявлять опасности.

Кроме того, планируется снабдить работодателей и работников практическими инструментами для внедрения предупредительной модели управления охраной труда на уровне организаций, чтобы создать условия для повышения культуры безопасного труда.

Об этом заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Также необходимо обеспечить широкое внедрение разработанной Международной Ассоциации социального обеспечения (МАСО) концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм» на основе подписанного в 2017 году Минтрудом России и МАСО Меморандума о сотрудничестве по продвижению в России принципа «нулевого травматизма».

По словам Григория Лекарева, Концепция Vision Zero благодаря своей гибкости может применяться и реализовываться на любом рабочем месте, на предприятии любого размера и в любой отрасли.

Напомним, разработаны поправки в ТК, которые направлены на совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.