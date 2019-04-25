Сколько отгулов положено сотруднику-донору

В соответствии со статьей 186 ТК работодатель обязан:
— освободить работника от работы в день сдачи крови или связанного с этим медосмотра с сохранением среднего заработка;
— предоставить работнику-донору другой день отдыха с сохранением среднего заработка, если он:
— вышел на работу в день сдачи крови;
— сдал кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день;
— предоставлять работнику-донору дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который может быть присоединен к отпуску или использован в другое время.
Таким образом, работнику должны предоставить два дня отдыха и у работодателя нет оснований не оплачивать такие дни.
Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-2513 от 09.04.2019.