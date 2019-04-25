Сколько отгулов положено сотруднику-донору

В соответствии со статьей 186 ТК работодатель обязан:

— освободить работника от работы в день сдачи крови или связанного с этим медосмотра с сохранением среднего заработка;

— предоставить работнику-донору другой день отдыха с сохранением среднего заработка, если он:

— вышел на работу в день сдачи крови;

— сдал кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день;

— предоставлять работнику-донору дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови.