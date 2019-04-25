Клерк.Ру

Сколько отгулов положено сотруднику-донору

В соответствии со статьей 186 ТК работодатель обязан:

— освободить работника от работы в день сдачи крови или связанного с этим медосмотра с сохранением среднего заработка;

— предоставить работнику-донору другой день отдыха с сохранением среднего заработка, если он:

— вышел на работу в день сдачи крови;

— сдал кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день;

— предоставлять работнику-донору дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который может быть присоединен к отпуску или использован в другое время.

Таким образом, работнику должны предоставить два дня отдыха и у работодателя нет оснований не оплачивать такие дни.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-2513 от 09.04.2019.

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ