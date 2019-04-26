Фирма может сообщить в ИФНС о неудержании у вас НДФЛ. Что делать, если вы не согласны

Ежегодно до 1 апреля налоговые агенты сдают справки 2-НДФЛ.

При невозможности удержать у налогоплательщика налог налоговый агент обязан до 1 марта письменно сообщить налогоплательщику и ИФНС о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Так, на основании сведений о неудержании налога за 2016 год физлица должны были заплатить неудержанный налог до 1 декабря 2018 года на основании направленного налоговым органом налогового уведомления.

Перерасчет НДФЛ налоговики осуществляют после представления налоговым агентом уточняющих (корректирующих либо аннулирующих) справок 2-НДФЛ.

В случае ликвидации налогового агента представить уточненную (корректирующую либо аннулирующую) справку по форме 2-НДФЛ за 2016 год не представляется возможным.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-11/3410@ от 11.04.2019.

А что делать, если налогоплательщик не согласен с вменяемой ему суммой налога или вообще с самим фактом его якобы неудержания? Где искать правду, если налогового агента уже и след простыл?

В случае несогласия налогоплательщика с действиями налогового органа по формированию налогового уведомления в части НДФЛ, он вправе обжаловать такие действия в установленном порядке, в том числе обратиться за защитой своих прав в суд, отмечается в документе.