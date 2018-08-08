Кому в 2018-м придет «письмо счастья» на уплату НДФЛ

В этом году физлица получат из ИФНС налоговые уведомления по новой форме. Одно из новшеств – в уведомлении теперь фигурируют не только имущественные налоги (транспортный, земельный и на имущество физлиц), но и НДФЛ.

Кто и за что

Кто получит «письмо счастья» с напоминанием о необходимости уплатить НДФЛ?

Если налоговый агент сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом уведомлении.

Иногда физлицо может быть и не в курсе того, что налоговики уже «взяли его на карандаш» и ждут налогов. В последнее время Минфин выпустил несколько писем, разъясняющих, в каких случаях возникает необходимость уплатить НДФЛ.

Дешевая квартира

Купил квартиру по дешевке – уплати НДФЛ, поясняет Минфин в письме № 03-04-06/41470 от 18.06.2018.

при приобретении налогоплательщиком у организации квартиры с частичной оплатой налогоплательщик получает доход в натуральной форме, который определяется как разница между рыночной стоимостью квартиры и оплаченной налогоплательщиком частью стоимости квартиры.

По НК налоговая база по НДФЛ определяется с учетом всех доходов, полученных как в денежной, так и в натуральной формах. К таким доходам относятся, в частности, товары, полученные налогоплательщиком на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и ИП в натуральной форме в виде товаров, налоговая база определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из их рыночных цен.

Неустойка

Отстаивая свои права как потребителей, россияне идут в суд, который может принять решение о взысканиях с нерадивого поставщика в пользу клиента. Некоторые из таких выплат облагаются НДФЛ. Причем если при вынесении решения суд не делает оговорку про НДФЛ, то есть не производит разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих удержанию, то организация - налоговый агент при выплате физлицу по решению суда дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог с указанного дохода. В этом случае налоговый агент сообщает о невозможности удержать налог в ИФНС, которая, в свою очередь, высылает физлицу налоговое уведомление на уплату НДФЛ.

Так, в частности, к выплатам по решению суда, облагаемым НДФЛ, относится неустойка, выплаченная застройщиком участнику долевого строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/44154 от 27.06.2018.

Также облагается НДФЛ доход в виде штрафа за нарушение прав потребителя, который выплачивается физлицу по решению суда.

Аналогичный вывод по поводу неустойки и штрафа сделан в письмах Минфина № 03-04-05/41290 от 29.06.2017 и № 03-04-05/41752 от 19.06.2018.

Подарок

Если вы получили в подарок недвижимость, освобождение от НДФЛ действует только в случае, если даритель – ваш близкий родственник по нормам Семейного Кодекса.

Если это чужой человек или родственник, но не настолько близкий, чтоб попасть в перечень из СК, возникает налог, который надо уплатить.

Так, в частности, Минфин в письме № 03-04-05/37543 от 01.07.2018 пояснил, что мать супруга не признается членом семьи или близким родственником по отношению к одариваемому физлицу (супруге), поэтому доход в виде недвижимого имущества, полученный невесткой от свекрови в порядке дарения, подлежит обложению НДФЛ.

А был ли доход?

А что, если уведомление на уплату НДФЛ вам пришло, а никакого дохода с неудержанным налогом в прошлом году вы не получали? Проверьте свою амнезию.

ФНС в таком случае предлагает вам вспомнить, что было с вами в прошлом году. Возможно, вы получали какие-то крупные подарки от организаций, выплаты дивидендов или выигрывали в лотерее. Ведь доход – это не всегда деньги, напоминает ФНС. Доход может быть получен в натуральном виде – бытовая техника, промышленные товары, продукты питания (например, сельхозпроизводители могут рассчитаться с пайщиками своим урожаем или продукцией) и др.

Для выяснения подробностей ФНС советует налогоплательщикам обратиться к налоговому агенту, который указан в налоговом уведомлении.

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