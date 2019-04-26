К российскому аналогу SWIFT подключился второй иностранный банк

Вторым нерезидентом, подключившимся к российскому аналогу SWIFT, стал Евразийский банк Казахстана.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ была создана в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT, напоминает РБК.

Евразийским банк входит в топ-10 банков Казахстана. Он принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк. Активы банка на 31 марта 2019 года — 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд).

Банк принял решение о подключении к СПФС в ответ на запросы клиентов, которые активно развивают бизнес в России, одновременно банк продолжит использовать и систему SWIFT, пояснили в пресс-службе Евразийского банка.

Первый зарубежный участник появился в СПФС в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку.