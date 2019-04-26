Доли оплаты труда в ВВП предлагают значительно увеличить

Глава Правительства Дмитрий Медведев по итогам годового отчета в Госдуме раздал поручения министерствам и ведомствам. Среди них есть и вопросы, касающиеся оплаты труда.

Минэкономики, Минтруду и Росстату поручено «проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта до 60%». О результатах проработки ведомства должны доложить в правительство до 22 мая, пишет «Коммерсантъ».

17 апреля в Госдуме Дмитрий Медведев довольно осторожно обсуждал с депутатами вопрос о возможности роста доли оплаты труда в ВВП. Профильные министерства ранее не информировались о таком намерении, ранее в Белом доме тема не обсуждалась.

По данным Росстата, в 2018 году на оплату труда в структуре ВВП приходилось 46,4%, на налоги — 11,8% и на прибыль — 41,8%. В абсолютных ценах — из 103 трлн руб. на оплату труда тратится 48 трлн руб. Динамика показателя с 1995 года показывает, что максимума в структуре ВВП доля оплаты труда достигла в 2009 году (52,6%), а минимума — в 1999 году (40,1%). С 2016 года она снижается (в 2016 году — 48%, в 2017-м — 47,6%).

События прошлых лет показывают, что эффективных рычагов для управления долей оплаты труда в ВВП у правительства нет. А ее колебания с 1990-х происходят вопреки усилиям Белого дома или неожиданно для него. Обсуждать прямой и простой способ увеличения ФОТ в ВВП — повышение соцсборов и НДФЛ (как, например, в Северной Европе) — правительство вряд ли будет.

Повышение зарплат в госсекторе эффективнее (при низкой безработице оно тянет вверх и зарплаты в частном секторе), но имеет ограниченный эффект и угнетает динамику ВВП. Возможен и отказ от политики гибкой оплаты труда — ее снижение компенсирует кризисы в экономике вместо увольнений сотрудников. Сокращение доли «тени» в ВВП также должно теоретически увеличивать долю в нем ФОТ.