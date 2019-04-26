Глава Хакасии в четыре раза увеличил надбавки к зарплате себе и министрам. А может и не увеличил

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил четырёхкратную надбавку к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда», сообщает информационно агентство Regnum.

Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.

Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства следующий абзац:

«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».

В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.

Однако на сайте правительства Хакасии уже появилось опровержение

«Данное постановление принято в связи с тем, что внесли изменения в закон о государственной службе на апрельской сессии. Все приведено в соответствии с данным законом. Об увеличении заработной платы государственным служащим не может быть и речи. Даже только потому, что фонд оплаты труда ограничен Минфином Российской Федерации всем субъектам, получающим дотации. Кроме того, у нас произошло ограничение, в постановлении написано „не больше четырёхкратного“. Ограничили все надбавки.», — заявила министр финансов Хакасии.