Глава Хакасии в четыре раза увеличил надбавки к зарплате себе и министрам. А может и не увеличил

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил четырёхкратную надбавку к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда», сообщает информационно агентство Regnum.
Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.
Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства следующий абзац:
«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.
Однако на сайте правительства Хакасии уже появилось опровержение
«Данное постановление принято в связи с тем, что внесли изменения в закон о государственной службе на апрельской сессии. Все приведено в соответствии с данным законом. Об увеличении заработной платы государственным служащим не может быть и речи. Даже только потому, что фонд оплаты труда ограничен Минфином Российской Федерации всем субъектам, получающим дотации. Кроме того, у нас произошло ограничение, в постановлении написано „не больше четырёхкратного“. Ограничили все надбавки.», — заявила министр финансов Хакасии.