Трудовые проверки работодателей будут проходить через АСУ КНД

Эффективное использование больших массивов данных и их анализ позволяют Роструду постепенно отказываться от старых методов администрирования. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

Опираясь на тенденции развития цифровой экономики, инспекция продолжает внедрять электронные технологии в контрольную деятельность.

«В настоящее время ведётся работа по интеграции двух взаимосвязанных систем Роструда — „Онлайнинспекции. Рф“ и АСУ КНД», — сообщил Иван Шкловец.



Напомним, автоматизированная система управления контрольно-надзорной деятельностью (АСУ КНД) предназначена для автоматизации работы инспекторов труда.

«Значимым шагом к обеспечению прозрачности, объективности и беспристрастности контроля и надзора в сфере труда стало создание этой автоматизированной системы управления. Она сформирована на основе процессного принципа управления и вне зависимости от инспектора инициирует процессы контрольно-надзорной деятельности, отслеживает сроки их реализации и блокирует возможность неправомерных действий. Система позволяет в режиме онлайн отслеживать ход каждой проверки, проводимой инспектором, поэтому вероятность принятия им заведомо неправомерных решений значительно снижена», — пояснил Иван Шкловец принцип работы АСУ КНД.

Интеграция систем АСУ КНД и «Онлайнинспекция.рф» позволит создать полный автоматизированный цикл проверки, в том числе дистанционной.