Бухгалтеры подтвердили код ОКВЭД при личном визите в ФСС

Ежегодно до 15 апреля бухгалтеры сдают в ФСС заявление и справки для подтверждения основного кода ОКВЭД и подтверждения тарифа по взносам в ФСС.
Сдать документы можно разными способами.
Мы выяснили в ходе опроса, как способ наиболее популярен среди бухгалтеров.
Оказалось, что чаще всего документы в ФСС бухгалтеры сдают при личном визите. Такой вариант ответа выбрали 30 % респондентов.
22 % пользуются услугами почты, еще столько же опрошенных направили документы по ТКС.
Напомним, такой способ появился совсем недавно, под занавес «подтвердительной компании».
17 % опрошенных сдали документы электронно через портал госуслуг.
9 % бухгалтеров подтвердили вид деятельности через МФЦ.