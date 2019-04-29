Бухгалтеры подтвердили код ОКВЭД при личном визите в ФСС

Ежегодно до 15 апреля бухгалтеры сдают в ФСС заявление и справки для подтверждения основного кода ОКВЭД и подтверждения тарифа по взносам в ФСС.

Сдать документы можно разными способами.

Мы выяснили в ходе опроса, как способ наиболее популярен среди бухгалтеров.

Оказалось, что чаще всего документы в ФСС бухгалтеры сдают при личном визите. Такой вариант ответа выбрали 30 % респондентов.

22 % пользуются услугами почты, еще столько же опрошенных направили документы по ТКС.

Напомним, такой способ появился совсем недавно, под занавес «подтвердительной компании».

17 % опрошенных сдали документы электронно через портал госуслуг.

9 % бухгалтеров подтвердили вид деятельности через МФЦ.