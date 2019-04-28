Нас ждет новый Налоговый кодекс?

Минфину поручено до 24 мая 2019 года представить в Правительство РФ предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса. Такое решение было принято по итогам заседания Кабмина в четверг, 25 апреля.

Поручение несколько неожиданное, поскольку в повестке дня заседания правительства подобного вопроса не значилось. Однако тема нового кодекса уже поднималась в прошлом году, когда глава Комитета по налогам Госдумы Андрей Макаров заявил о том, что действующий НК устарел и тормозит развитие экономики. При этом господин Макаров является одним из основных авторов как первоначальной редакции кодекса, так и последующих законов, вносящих в него изменения.

Информация о том, что может появиться новый Налоговый кодекс сразу вызвала бурный отклик в Красном уголке бухгалтера, несмотря на выходной день. И хотя все согласны с тем, что действующий кодекс совершенно нечитаем, бухгалтеры опасаются того, что новый вариант будет еще хуже.

Кроме того, принятие нового НК по сути порушит всю сложившуюся судебную практику.

«Вспомним про соц.налог. За долгие годы суды по многим вопросам поставили точку, ан нет — вот вам новая глава в НК, начнем все с начала», — пишет Екатерина.

Но сам факт поручения правительства не означает, что новый Налоговый кодекс уже вот-вот примут. Такие документы пишутся не один месяц, а то и не один год.