Возврат НДС иностранцам по системе tax free будет происходить быстрее

Иностранцы в 2020 году смогут автоматически получить возврат НДС по системе tax free за купленные в России товары. Для этого им надо лишь расплачиваться в магазинах банковской картой, а не наличными.

Новая система позволит привязывать к электронным чекам банковские карты покупателей, а также автоматически верифицировать документы в системе, пишут «Известия».

Магазины будут предоставлять сведения из чеков в таможенные органы в электронном виде в момент их выдачи физлицу.

Минпромторг совместно с другими ведомствами разрабатывает нормативную документацию, чтобы реализовать подобную систему.

Сейчас решается, как иностранцы смогут получать электронные отметки в пунктах пропуска через российскую границу. Информация о проставлении отметки в онлайн-режиме будет передаваться операторам и налоговым органам. Предполагается, что деньги на карту туристам будут возвращать быстрее, но точные сроки пока не определены.

Отметим, технология tax free с использованием электронного чека уже применяется во Франции, Южной Корее, Уругвае и Сингапуре.