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Минфин предупреждают о риске массового закрытия мелкого бизнеса из-за запрета применения ЕНВД и ПСН

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.

Об обращении этих организаций к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову пишет сегодня РБК.

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим, даже если торгует не только маркированной продукцией.

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме «Опоры России».

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — пишет в письме Силуанову президент «Опоры России» Александр Калинин. Запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей, предупреждает он.

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.

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