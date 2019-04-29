Сегодня истекает срок сдачи декларации 3-НДФЛ

Над.К А с чего вы решили, что вам или кому-то другому должны отчитывать о том, писали заявления или нет... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

JIENA Так поделитесь статистикой, если вы всех пострадавших опросили. А то кроме "плача Ярославны" ни о... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Над.К А с чего вы решили, что никто не хочет? Вы всех пострадавших опросили?... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

AndreyNNNNN Тема всплыла в бухгалтерской сфере, на самом деле - проблема шире.Сегодня был в суде. Подал на ФС... Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса

JIENA Вот именно. Заявление в органы никто писать не хочет, зато на форуме все горазды "шашками махать"... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

titova-tlt "особенность" в цене. Как обычно возвращают по той же цене, а если это по факту оформлено как куп... Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

Старый ворчун Либо в реале это КФХ никакого отношения к афере не имеет и просто его реквизиты без его ведома и ... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Анна163 Поддерживаю, всё так. Так, как "Дмитрий424", рассуждают те, кто к бизнесу не имеет ни малейшего о... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Nаdine Не ссорьтесь :) Бывает и так, и эдак. При хороших отношениях с налоговиками, да подальше от Мос... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Nаdine Аграриев никто не обижал, труд это нужный и тяжёлый. Лююди просто недоумевают - ну КААААК?! юр.ли... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Alexey Alexeyvlad чЕМ не фашизм, все работать на фюррера ! даже если инвалид, все знают как у нас группы дают,... Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам

Над.К Не могу запросить доверенность выданную моей фирмой?да запросить вы можете хоть справку о том, чт... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

ddd061 у меня сомнения про 45%... Эксперт просто из Масковии, а Масковия, це не Россия, це Европа. А у ... Куда россияне поедут на майские праздники

myrega-54@mail.ru НК РФ Статья 12 п. 5.Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Коде... ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано

С.В ох, надо было до конца прочитать... не забыли, но вот есть у меня сомнения про 45%... Может 75 ил... Куда россияне поедут на майские праздники

1С Фреш С ладонью вводная картинка, но если использовать мобильное приложение, то очень похоже))... Такое удобное рабочее место кассира

Ali Я, как руководитель фирмы, не могу запросить доверенность выданную моей фирмой? Я же не прошу дан... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Над.К А это не скепсис, это факт. Из налоговой не должны выдавать вам бумажки, которые не предусмотрены... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Ali "обратная реализация" - в этом случае по факту имеют место две сделки по реализации товаров: снач... Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

Ali Тогда тем более не понимаю вашего скепсиса. Или "не читал, но осуждаю"? Т.е. сама не пробовала, н... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Ali Таким образом, нельзя применять ранее используемый способ, как обратная реализация.ну и какая аль... Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

Anders Midnatt У любой мошеннической схемы (а это выглядит так, действует так и такие цели преследует) есть бене... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Anders Midnatt Явно чьи-то аграрии. Просто так они не станут лезть не в своё дело - либо это лже-КФХ, аффилирова... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

glbuh123 Цитата из текста "С 01.04.2019 из правил ведения книги продаж была исключена обязанность отражени... Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

myrega-54@mail.ru НК РФ Статья 12 п. 5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Код... ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано

MissCherie Разумнее световой день продлить, сделать супер лазер и освещать им трудящихся, чтобы им не было т... Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Дмитрий424 стесняюсь, но отвечу - нет, даже не голосовал, просто если на клерке появилась статья с интересны... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли