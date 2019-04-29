Сегодня истекает срок сдачи декларации 3-НДФЛ

В порядке оффа поделюсь ноу-хау, может, кому-то пригодится. Если сдать нулёвку, то к моменту пода...
А с чего вы решили, что вам или кому-то другому должны отчитывать о том, писали заявления или нет...
Так поделитесь статистикой, если вы всех пострадавших опросили. А то кроме "плача Ярославны" ни о...
А с чего вы решили, что никто не хочет? Вы всех пострадавших опросили?...
Тема всплыла в бухгалтерской сфере, на самом деле - проблема шире.Сегодня был в суде. Подал на ФС...
Вот именно. Заявление в органы никто писать не хочет, зато на форуме все горазды "шашками махать"...
https://youtu.be/kuESe74nX8U
"особенность" в цене. Как обычно возвращают по той же цене, а если это по факту оформлено как куп...
Либо в реале это КФХ никакого отношения к афере не имеет и просто его реквизиты без его ведома и ...
Правильно. Надо было кредит брать)))
Поддерживаю, всё так. Так, как "Дмитрий424", рассуждают те, кто к бизнесу не имеет ни малейшего о...
Не ссорьтесь :) Бывает и так, и эдак. При хороших отношениях с налоговиками, да подальше от Мос...
Аграриев никто не обижал, труд это нужный и тяжёлый. Лююди просто недоумевают - ну КААААК?! юр.ли...
чЕМ не фашизм, все работать на фюррера ! даже если инвалид, все знают как у нас группы дают,...
Не могу запросить доверенность выданную моей фирмой?да запросить вы можете хоть справку о том, чт...
у меня сомнения про 45%... Эксперт просто из Масковии, а Масковия, це не Россия, це Европа. А у ...
НК РФ Статья 12 п. 5.Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Коде...
ох, надо было до конца прочитать... не забыли, но вот есть у меня сомнения про 45%... Может 75 ил...
С ладонью вводная картинка, но если использовать мобильное приложение, то очень похоже))...
Я, как руководитель фирмы, не могу запросить доверенность выданную моей фирмой? Я же не прошу дан...
А это не скепсис, это факт. Из налоговой не должны выдавать вам бумажки, которые не предусмотрены...
"обратная реализация" - в этом случае по факту имеют место две сделки по реализации товаров: снач...
Тогда тем более не понимаю вашего скепсиса. Или "не читал, но осуждаю"? Т.е. сама не пробовала, н...
Таким образом, нельзя применять ранее используемый способ, как обратная реализация.ну и какая аль...
У любой мошеннической схемы (а это выглядит так, действует так и такие цели преследует) есть бене...
Явно чьи-то аграрии. Просто так они не станут лезть не в своё дело - либо это лже-КФХ, аффилирова...
Да, все скриншоты сделаны прямо из программы.
Цитата из текста "С 01.04.2019 из правил ведения книги продаж была исключена обязанность отражени...
Вот как раз словоблудием-то вы занимаетесь тут :) Яркий пример, так сказать...
НК РФ Статья 12 п. 5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Код...
Разумнее световой день продлить, сделать супер лазер и освещать им трудящихся, чтобы им не было т...
стесняюсь, но отвечу - нет, даже не голосовал, просто если на клерке появилась статья с интересны...
"При этом бывший собственник из личных средств должен погасить все долги фирмы, за свой...