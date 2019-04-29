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Сегодня истекает срок сдачи декларации 3-НДФЛ

Сегодня истекает срок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, об этом напоминает УФНС Санкт-Петербурга.

Не позднее 30 апреля 2019 года обязаны подать декларацию о доходах физические лица, получившие в 2018 году доход:

  • от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества;
  • от физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
  • в виде выигрышей;
  • в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
  • в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,  если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
  • от источников за пределами РФ (для  налоговых резидентов РФ);
  • с которых налоговым агентами не был удержан налог и не представлены сведения о невозможности удержания налога;
  • в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Обратите внимание, что те граждане, ккоторые не обязаны представлять декларации, но планируют получить вычеты по НДФЛ, могут сдать их и после 30 апреля. 

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