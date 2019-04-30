Объединение розничных компаний высказало свою позицию по поводу поправок в НК для вмененщиков

Накануне на сайте РБК была опубликована статья о позиции представителей бизнес-сообщества относительно поправок в НК, которые подготовил Минфин.

Речь идет об отмене права на применение ЕНВД и ПСН налогоплательщиками, которые осуществляют торговлю товарами, подлежащими маркировке.

Сегодня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выпустила пресс-релиз, разъясняющий ее позицию в отношении данной инициативы Минфина:

АКОРТ никогда не выступала в поддержку мер, которые могут повлечь за собой ухудшение положения для малого бизнеса. Именно поэтому Ассоциация неоднократно акцентировала внимание на необходимости снижения регуляторных и нефискальных издержек для малых и средних предпринимателей.

АКОРТ всегда выступает в поддержку мер, которые в конечном итоге способствуют развитию малого и среднего бизнеса, созданию комфортной предпринимательской среды и добросовестной конкуренции. торговли. Равные условия для однотипных компаний — важный фактор развития конкуренции. Снижение нагрузки на малый бизнес — залог успешного развития предпринимательства.

Исключительно в этой связи Ассоциация обращает внимание, что изменение налогового режима, предложенное Минфином, может способствовать увеличению прозрачности рынка и конкурентоспособности небольших игроков. АКОРТ видит своей целью способствование созданию благоприятного предпринимательского климата.

Вместе с тем, незаконные схемы, применяемые сегодня недобросовестными крупными игроками рынка для «ухода» от налоговых выплат искажают конкурентную среду и мешают развитию малых и средних предприятий. В этой связи целесообразным видится рассмотреть возможность изменения подхода к определению налогового режима для субъектов предпринимательства.

Системы маркировки сегодня позволяют с максимальной точностью определить реальный оборот товаров, что исключает возможность появления дополнительных издержек среди представителей малого и среднего бизнеса. Так, например, предусмотрены различные налоговые платежи для реализации товаров несопоставимой доходности.

Кроме того, инициатива не исключает возможности использования специального налогового режима для товаров, не подлежащих обязательной маркировке. А малые предприятия, реализующие маркированные товары, смогут воспользоваться УСН, предоставляющей значительные преференции.

Если в результате принятия поправок будут закрыты предприятия, нелегально использующие налоговые преференции, это будет способствовать созданию условий для развития легальных предприятий, не использующих недобросовестных схем. Поддерживая такие меры, мы в первую очередь поддерживаем честный малый бизнес.