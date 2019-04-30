Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

В число новых профессий вошли такие специальности, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.

«Новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций. Так появились специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве и техник по обслуживанию роботизированного производства», — пояснила телеканалу RT директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

По её словам, появлению новых профессий также способствуют общественные процессы. В частности, из-за увеличения миграционных потоков появилась профессия специалиста по трудовой миграции.

Волошина также добавила, что в «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание), формирование которого проводилось с участием работодателей, профессиональных сообществ, образовательных и научных организаций, новых профессий на данный момент можно насчитать несколько десятков.

«Справочник нужен для сбора на системной основе актуальной информации о состоянии рынка труда и занятости населения, для мониторинга востребованности и изменений профессий с учётом отраслевой и региональной специфики. Для граждан это источник информации и ориентир при выборе профессии, планировании карьеры, профессиональной переподготовки», — добавила эксперт.