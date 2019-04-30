В Дагестане задержан министр экономики республики

Это точно или пока "интересная картина"? Имею желание на НПД, но не имею возможности ( местом жит...
Добрый день!По одному виду деятельности в Москве в ноябре использовал патент, в Московской област...
А вообще, лучше описать в ГК новую форму собственности.
Что касается "недели", то на самом деле смысл слова заключается в периодах времени между которыми...
В обсуждении этой темы появился только один комментарий, что кто-то обращался в полицию. И появил...
Такая же история у моей коллеги из С-Пб, им "науточняли" НДС и прибыль за несколько кварталов. Ру...
Книгу и раньше не надо было сдавать, только подписывать. Да и подписывать уже много лет как не на...
И на любые наши предложения пообщаться с налоговой вы начали писать, что сидите и не рыпайтесь,Вр...
Да почему вы решили, что вам должны доложить о предпринятых действиях? :) Кстати, о заявлениях в ...
Гаранту что ли? Тут ведь задача гарантированно заблокировать. Чтоб намертво. Сочувствую всем забл...
Какая разница кто заниматься должен - бухгалтер, директор или юрист, да хоть курьер или менеджер ...
1) Нет. Уточненку подавала ИП из Ульяновска (наша компания из Свердловской области). ОКВЭДы бухга...
С нетерпением жду статью на тему "Соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха индивидуально...
что срок подписания книги установлен.Надежда добрый день! Книгу доходов (ип на усн) за год сейча...
Мы ни накого не напали, а начали обсуждать план действий в таких случаях, т.е. дорожную карту. И ...
Из статьи этого не следует, и никакого основания так утверждать в данном случае я не вижу.К приме...
У меня как раз все в порядке с восприятием. И на людей, обсуждающих эти проблемы в сети, я не нап...
ФНС тут не притянуть. Клубок надо разматывать, начиная с оператора, который левую подпись выпусти...
Это безобразие надо не только обсуждать, надо писать заявления во все инстанции и добиваться реше...
Поправки дельные.Наконец-то они осознали, что в ТК есть пробелы и работодателей штрафуют ни за чт...
Внесут поправки, согласно которым в случае подачи работником заявления на отпуск, не&nb...
С одной услугой никто возиться не станет. В приведенном деле просто было что поиметь с ИП. Но реш...
И тем не менее, если ИП-программист с Оквэдом 62.01 вдруг окажет рекламную услугу, никто с него Н...
О как! Т.е. вы напали на автор рассказов о мошенничестве с декларациями, а наездами я занимаюсь? ...
ИП и есть физлицо. А НДС налоговики никак не могли требовать. Поскольку продажа жилья НДС не обла...
я через Контур все фирмы подтвердила, да, нужна подпись по ГОСТ-2012 года, усиленная, всё принято...
Поправочка, господа. В вышеуказанном судебном разбирательстве речь идет о договорах, которые чува...
Наездами тут только вы занимаетесь.Где статья написана, там и обсуждаем, или комменты для того чт...
Наверное надо вообще работать, только когда хочется. А в остальное время КПД все равно ноль. Вот ...
мошенник получается ФНС, которая приняла декларацию не понятно на каких основаниях...
Налог за 2018 год уменьшить не можете. А налог 2019 можете уменьшать прям с авансов за 1 квартал...
Ну от вас-то вообще кроме наездов на других пользователей ничего не видно. Да и обсуждения дейст...
списали в марте 2019, то есть я могу уменьшить налог только за 2019 год?...
С одной из наших компаний сделали то же самое.И у вас тоже участником был скотовод? И через каког...
В новой версии невозможно учесть убытки прошлых периодов по ценным бумагам и перенести убытки в ...