В Дагестане задержан министр экономики республики

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона. Министр задержан в рамках дела по факту хищения средств в размере более 20 млн руб. при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан.

Хасбулатова задержали во вторник в аэропорту Махачкалы, когда он вернулся из Москвы. Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.