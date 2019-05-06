Как учитывать займы при определении доли льготных доходов для пониженных взносов

До конца 2018 года «упрощенцы» с льготными видами деятельности применяли пониженные тарифы страховых взносов.

Одно из условия применения пониженных тарифов — доля доходов от осуществления льготного вида деятельности должна быть не менее 70 % в общем объеме доходов.

Общий объем доходов определялся путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, а именно доходов, определяемых в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК, и доходов, поименованных в статье 251 НК.

А как учитываются займы и кредиты? Надо ли их включать в состав доходов, ведь они указаны в подпункте 10 пункта 1 статьи 251 НК. Разъяснения на этот счет дала ФНС в письме № БС-4-11/8075@ от 26.04.2019.

Учитывая, что суммы займов и кредитов являются возвратными средствами, то в целях определения критерия (о доле доходов в размере 70% от общего объема доходов) для применения пониженных тарифов страховых взносов суммы таких средств не включаются ни в общий объем доходов, ни в долю доходов от осуществления основного вида экономической деятельности.