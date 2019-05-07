Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ

Для получения имущественного вычета при покупке квартиры необходимо представить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ с комплектом подтверждающих документов и заявление на возврат переплаченного налога.

Подать заявление можно одновременно с декларацией. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № ЕД-4-3/18162@ от 26.10.2012.

К сожалению, иногда налогоплательщики совершают роковую ошибку, сдавая только декларацию без заявления.

Расскажем, в каком случае это может сыграть с вами злую шутку.

Дело в том, что в соответствии с п.7. ст.78 НК заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Некоторые налогоплательщики подают декларацию 3-НДФЛ на исходе трехлетнего срока. Именно так поступила читательница нашего форума.

В конце 2018 года она подала декларацию 3-НДФЛ за 2015 год. Заявление одновременно с декларацией подано не было. Пока суд да дело, 2018 год закончился, а вместе с ним и камеральная проверка декларации. Переплаченная сумма налога отражена налоговиками на лицевом счете налогоплательщика. Но вот беда, вернуть эти деньги женщина не может, потому что в 2019 году подать заявление о возврате налога за 2015 год уже нельзя, так как вышел 3-летний срок.

Подали декларацию 3НДФЛ за 2015 г на возврат имущественного вычета в пролом году, т.е. декларацию за 2015 год еще можно было подать, а заявление сразу с декларацией не подали. Камеральная проверка закончилась. все хорошо. а на заявление на возврат НДФЛ сказали, что заявление подано за пределами 3 лет.

Что можно сделать? Выходы какие нибудь из этой ситуации. Или деньги потеряны навсегда? — Солнышко

Таким образом, переплата по налогу хоть и имеется, вернуть ее не представляется возможным. Как говорится, видит око, да зуб неймет.

В итоге данная сумма попадет в доход государства, а вовсе не в карман налогоплательщика, как он на то рассчитывал.

Будьте бдительны! Не совершайте таких ошибок.

Обсуждение этой ситуации происходит в теме форума «Заявление с опозданием срока на декларацию 3НДФЛ за 2015 г. (имущественный вычет)».