Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ

Для получения имущественного вычета при покупке квартиры необходимо представить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ с комплектом подтверждающих документов и заявление на возврат переплаченного налога.
Подать заявление можно одновременно с декларацией. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № ЕД-4-3/18162@ от 26.10.2012.
К сожалению, иногда налогоплательщики совершают роковую ошибку, сдавая только декларацию без заявления.
Расскажем, в каком случае это может сыграть с вами злую шутку.
Дело в том, что в соответствии с п.7. ст.78 НК заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Некоторые налогоплательщики подают декларацию 3-НДФЛ на исходе трехлетнего срока. Именно так поступила читательница нашего форума.
В конце 2018 года она подала декларацию 3-НДФЛ за 2015 год. Заявление одновременно с декларацией подано не было. Пока суд да дело, 2018 год закончился, а вместе с ним и камеральная проверка декларации. Переплаченная сумма налога отражена налоговиками на лицевом счете налогоплательщика. Но вот беда, вернуть эти деньги женщина не может, потому что в 2019 году подать заявление о возврате налога за 2015 год уже нельзя, так как вышел 3-летний срок.
Подали декларацию 3НДФЛ за 2015 г на возврат имущественного вычета в пролом году, т.е. декларацию за 2015 год еще можно было подать, а заявление сразу с декларацией не подали. Камеральная проверка закончилась. все хорошо. а на заявление на возврат НДФЛ сказали, что заявление подано за пределами 3 лет.
Что можно сделать? Выходы какие нибудь из этой ситуации. Или деньги потеряны навсегда?
— Солнышко
Таким образом, переплата по налогу хоть и имеется, вернуть ее не представляется возможным. Как говорится, видит око, да зуб неймет.
В итоге данная сумма попадет в доход государства, а вовсе не в карман налогоплательщика, как он на то рассчитывал.
Будьте бдительны! Не совершайте таких ошибок.
Обсуждение этой ситуации происходит в теме форума «Заявление с опозданием срока на декларацию 3НДФЛ за 2015 г. (имущественный вычет)».
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