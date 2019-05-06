Утвердили правила маркировки товаров

Утверждены общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Соответствующее Постановление Правительства от 26.04.2019 № 515 опубликовано на сайте кабмина.

Правила маркировки товаров определяют порядок формирования и нанесения средств идентификации и порядок представления участниками оборота товаров информации об их обороте.

Так, в частности, маркировка товаров осуществляется путем формирования и нанесения средств идентификации (кодов маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения средтв идентификации, в местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения.

В целях получения кодов маркировки участники оборота товаров заключают с оператором договор на оказание услуг по предоставлению таких кодов.

Напомним, оператором маркировки назначена дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — Оператор-ЦРПТ.

Положение об информационной системе мониторинга определяет порядок её создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации, порядок формирования в ней информации и её предоставления участникам оборота товаров и ведомствам, а также порядок взаимодействия этой информационной системы с другими государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров.

Предусмотрено, что особенности маркировки для конкретных товаров или групп товаров, а также особенности внедрения информационной системы мониторинга для таких товаров будут утверждаться отдельными актами Правительства.

Установление общих правил маркировки товаров и положения об информационной системе мониторинга позволит определить единый подход и общее понимание процессов маркировки товаров, полномочия и обязанности участников этих процессов, сообщает кабмин.