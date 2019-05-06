Почему в Москве оштрафовать за парковку на газоне иногда проблематично

После массового освобождения московских газонов от железных ограждений оказалось, что штрафовать за парковку на клумбах и зеленых насаждениях не получится.

Дело в том, что по данным Московской автодорожной инспекции (МАДИ) подавляющее большинство газонов в столице не включены в соответствующий реестр, передает Autonews.



За присвоение газонам нужного статуса отвечает столичный Департамент природопользования. Пока пересмотр реестра зеленых насаждений не произведен.

Департаменту природопользования теперь потребуется провести большую работу по каждому газону в столице.

«Составить материалы на нарушителей мы не можем из-за того, что газона нет в реестре зеленых насаждений. Приходится по каждому случаю писать жалобы в префектуры. Но это очень долгая процедура, не меньше месяца — от газонов ничего не остается. Сейчас заборы сняли, всю эту красоту будут портить. Мы ожидаем вала жалоб и недовольства, но без действий наших коллег мы исправить ситуацию не сможем», — сообщает источник в МАДИ.