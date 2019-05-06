Коллекторы хотят получать данные о телефонных номерах должников

Коллекторы хотят получить доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
«Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) направила соответствующее предложение в Госдуму, пишут «Известия».
Таким образом, уверены в саморегулируемой организации, можно решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах.
Соответствующие поправки взыскатели предлагают ко второму чтению внести в законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте.