Временно отменят уголовное наказание за нарушения по неналоговым платежам

Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.
Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей.
Подробнее об этом мы писали в материале «Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс».
Напомним, внести в НК собираются следующие налоги и сборы:
- экологический налог;
- утилизационный сбор;
- сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения;
- налог на операторов сети связи общего пользования;
- гостиничный сбор.
Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.
Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.
Вступление в силу поправок в УК предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс.