Временно отменят уголовное наказание за нарушения по неналоговым платежам

Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.

Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей.

Подробнее об этом мы писали в материале «Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс».

Напомним, внести в НК собираются следующие налоги и сборы:

экологический налог;

утилизационный сбор;

сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения;

налог на операторов сети связи общего пользования;

гостиничный сбор.

Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.

Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.

Вступление в силу поправок в УК предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс.