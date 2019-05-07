Собственники бизнеса рады введению онлайн-касс

Более 800 тыс. юридических лиц в стране установили у себя более 23 млн. онлайн-касс. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Могу сказать, что эта технология стала популярной. Собственникам тоже нравится, потому что они фактически ведут учёт того, что у них происходит, имеют систему онлайн. И что очень важно, многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае если компания использует кассовый аппарат на УСН. Такие инициативы готовятся», — заявил Мишустин.