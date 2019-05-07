Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

Интернет-магазин «Плеер.ру» в полном объеме возобновил свою работу, сообщили в колл-центре магазина.

Напомним, в апреле суд приостановил работу «Плеер.ру» из-за неприменения ККТ. По оценкам ФНС России, организация скрыла данные о расчетах на сумму более 1 млн рублей , тем самым уклонившись от уплаты налогов.

Сейчас к оплате в интернет-магазине принимаются все карты. Также возможен наличный расчет, передает RNS.

Добавим, в течение некоторого времени магазин принимал к оплате только карты «Мир» или наличные.