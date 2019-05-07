Какие льготы предлагают бизнесу в Арктике

На днях Минвостокразвития представило ряд законопроектов, которые направлены на оказание господдержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

Подробно об этом мы писали в материале «Открывайте бизнес в Арктике, и государство вас поддержит».

Накануне вечером на федеральном портале был опубликован еще один проект , связанный с этой темой. Речь идет о налоговых льготах для тех, кто решится инвестировать в Арктику.

Законопроектом предусмотрено применение в отношении резидентов Арктической зоны так называемой «дедушкиной оговорки», устанавливающей, что положения актов законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение резидента (в части налоговой нагрузки и налогового администрирования при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне), в отношении него не применяются.

Законопроектом предусмотрено установление для организаций, получивших статус резидента, налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0 %, а для резидентов, осуществляющих добычу углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом континентальном шельфе РФ — в размере 3 %.

Также для резидентов (за исключением осуществляющих добычу углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом континентальном шельфе РФ) законами соответствующих субъектов РФ устанавливается пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне, в размере, не превышающем 7 %.

Законопроектом также предусмотрены льготы по НДПИ в зависимости от характера инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

Законопроектом предлагается освободить резидентов Арктической зоны от уплаты налога на имущество, созданное или приобретенное в целях выполнения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне и расположенное в Арктической зоне, а также от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных в Арктической зоне.

Кроме того, для резидентов Арктической зоны предусматривается заявительный порядок возмещения НДС — то есть осуществление зачета (возврата) суммы НДС, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завершения камеральной проверки.

Законопроектом предлагается установить для резидентов пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС в размере 6,0 %, на ОСС — 1,5 %; на ОМС — 0,1 %.

Документом также предлагается установить особенности налогообложения при реализации арктических инвестиционных проектов.