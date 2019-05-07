За бронирование столика в ресторане придется платить

В российских заведениях общепита хотят централизованно ввести платное бронирование столиков. Федерация рестораторов и отельеров прорабатывает этот вопрос, пишут «Известия».

В Европе, где уже практикуют такую схему резервирования, на банковских картах клиентов блокируют фиксированную сумму, и, если гость не приходит, заведение списывает средства.

Дело в том, что до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом. В итоге рестораторы несут потери, которых можно будет избежать, если ввести новую услугу платного бронирования столиков.