Когда брать на вычет НДС при экспорте сырьевых товаров

К сырьевым товарам в целях применения вычетов по НДС на момент определения налоговой базы относятся минеральные продукты, продукция химической промышленности и связанных с ней других отраслей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них.

При этом коды видов этих товаров в соответствии с единой ТНВД ЕЭС утвержден постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 № 466.

Учитывая изложенное, суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций по реализации на экспорт товаров, поименованных в пункте 10 статьи 165 НК, но не включенных Правительством РФ в вышеуказанный перечень, принимаются к вычету до момента определения налоговой базы, установленного пунктом 9 статьи 167 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-08/28249 от 19.04.2019.