Почему дорожает хлеб

Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, рассказали в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Согласно данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле 2019 по сравнению с апрелем 2018 подорожали на 8,2%. В марте 2019 года по отношению к марту 2018 году цены на эту продукцию выросли на 7,5%. В декабре 2018 года к декабрю 2017 года рост был меньше — на 5,2%.

В ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее — в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем — стабилизируются, передает РИА Новости.

Отмечается, что на стоимости хлебобулочных изделий также отразилось повышение с этого года ставки НДС.