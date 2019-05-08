Какие документы заказчик может требовать с самозанятого

Организация платит за услуги самозанятому. Что с него спрашивать в документальном виде? Это вопрос стал предметом обсуждения в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.

Напомним, что эта тема нашла свое отражение в письме ФНС № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019.

Что касается договора, то налоговики ссылаются на пункт 2 статьи 159 ГК, которым установлено, что могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

При этом чтобы заказчик смог учесть в расходах сумму, уплаченную самозанятому, последний должен выдать чек из приложения «Мой налог». Нет чека — нет оснований для принятия суммы в расход.

Что касается акта, то может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги.