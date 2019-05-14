Отчет о предпенсинерах в ЦЗН сдавать не надо

В очередном ежемесячном обзоре Роструд напомнил, работодателям, что от 25.07.2018 № 858-ПР, согласно которому в них требовали отчеты о предпенсионерах, теперь можно не брать во внимание.

Действие этого документа приостановлено.

Напомним, в прошлом году Роструд выпустил письмо от 25.07.2018 N 858-ПР, на основании которого Центры занятости по всей стране стали требовать от работодателей ежеквартальной сдачи сведений о численности сотрудников предпенсионного возраста, невзирая на то, что это письмо адресовано вовсе не работодателям.

Отчет отменен письмами Роструда от 15.11.2018 № 4453-ТЗ и от 22.02.2019 № 614-ТЗ.

Впрочем, как показывают опросы, большинство работодателей и не сдавали никаких отчетов в ЦЗН, игнорируя настойчивые просьбы инспекторов.