Предпенсионера-совместителя можно уволить

Как известно, за незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста предусмотрена уголовная ответственность.

А что если предпенсионер — внешний совместитель и на его место планируется принять сотрудника, для которого эта работа будет основной?

В этом случае предпенсионера можно уволить, пояснил Роструд в обзоре актуальных вопросов за прошлый месяц.

Нормами действующего законодательства не установлен запрет на увольнение работника предпенсионного возраста, являющегося совместителем, в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной.