Кто может объявлять сотрудникам выговоры

Статьей 192 ТК установлено, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Кто может наложить такое взыскание? Обязательно ли это человек должен состоять в трудовых отношениях с организацией или это может быть сторонний человек, которому выдана соответствующая доверенность?

Этот вопрос был адресован Роструду.

В обзоре актуальных вопросах за апрель содержится ответ на него.

Роструд поясняет, что законодательством не предусмотрена возможность применения к работникам дисциплинарных взысканий сторонними лицами.

Поэтому данный человек должен состоять с работодателем в трудовых отношениях.