Бухгалтеры не спешат заключать с ПФР соглашение о предпенсионерах

Приличные люди судят всех по себе :) Мне вот тоже в голову не приходит звать человека поработат...
Если всё так шикарно было, чего же его перекупили, м? У амирикосов есть хорошая призказка: если т...
Вообще такая ситуация в любой стране. И только там, где народ из ямы вылез и засунул махателю меч...
Ну да, сможет каждая парикмахерша, массажистка... не говоря уже о юристах и бухгалтерах, программ...
Например, из Казахстана или Афганистана.Завозить налоговиков из восточных стран? Месье знает толк...
Ну, когда наивный молодой человек прочитает такое предложение, то в его голове вообразится некое ...
А теперь немножко подумаем, почему в Германии строго фиксированный рабочий день, и никто от устал...
Помните, раньше на Востоке был такой способ казни? в описанной Вами ситуации (яма с жидким овном)...
в банке, у нас отличное обеспечение было. Премии, надбавка за стаж работы в организации. У знаком...
Не спешат-потому что это очередной бред от ПФ! Бухгалтер много лет отчитывается по ТКС с ПФ и нед...
Нормальный вкусный хлеб у нас от 40 рублейЗа кг?
Во-первых, не во всём мире. Отличительная черта демагогов - использовать метод обобщения.У нас пл...
Хлеб уменьшается в размерах) я на бородинский скоро буду мазать масло сразу на весь батон, а паке...
Точно, по телевизору усиленно доказывали, что цены не более процента поднимутся.Ранее я за достав...
А может пора перестать считать работников умственно-неполноценными имбецилами, за которыми надо с...
А кто нибудь может пояснить в чем разница в этих пунктах?подает ли работодатель уведомления ...
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА. Про блокировки счетов по подозрению левой пятки оператора Маньки, видимо...
Очередной наивный чукотский мальчик.
Мой... Мозг... Кличко, ты посрамлён.
закон дает возможность легализовать накопленияАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА. Про блокировки счетов по п...
А может пора перестать считать работников умственно-неполноценными имбецилами, за которыми надо с...
Хм, кажется Вы не совсем поняли мысль которую я постоянно пытаюсь донести. Поясню проще. Вот идет...
Хм, кажется Вы не совсем поняли мысль которую я постоянно пытаюсь донести. Поясню проще. Вот идет...
Хм, кажется Вы не совсем поняли мысль которую я постоянно пытаюсь донести. Поясню проще. Вот идет...
А фокус тут в том, что как не сравнивай, цены выросли. И оправдать это тем, что разные граммовки,...
А сегодня целостно анализировать фрагментарные аспекты деятельности взаимозависимых и взаимосвяза...
Жираф бальшОй, ему видней!
эээээ.... и о чем эта прекрасная статья, уважаемые редакторы? Вы на написание таких статей искали...
А как, интересно, сравниваются цены на хлеб? Его сейчас разных видов в магазине видимо-невидимо. ...
Регистрировал и поштучно и пакетами - никаких проблем и квеста нет. Были пару раз косяки с браков...
3000 и даже 2000 цена завышена. Зарегистрировал более 1000 касс - ни одного прокола. На счёт кве...
Полностью, это когда не будет покупателей с картами
Да нет, это вы изначально написали, что народ переведут в самозанятые и будут платить ноль рублей...
я на ваш вопрос в цитате ответил, он тоже не был про самозанятых. ...
И работают, деваться некуда.За ноль рублей? И причем тут закон о самозанятых? Он на зарплату аж с...
Без понятия, я туда на работу не устраивалась. А вы, я так понимаю, недавно пытались? Иначе откуд...