Бухгалтеры не спешат заключать с ПФР соглашение о предпенсионерах

Пенсионный фонд регулярно направляет рассылки с предложением заключить соглашение о предпенсионерах.

На основании соглашений ПФР будет сообщать работодателям, имеет ли право возрастной работник на два выходных для диспансеризации.

Между тем, бухгалтеры не спешат заключать подобные соглашения. 79 % участников опроса, который прошел на нашем сайте, игнорируют подобные предложения «пенсионщиков».

Лишь 6 % респондентов такое соглашение заключили. Еще 15 % пока не получали подобных предложений от ПФР.